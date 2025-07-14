شكرا لقرائتكم خبر عن فرص واعدة لشركات القابضة للتشييد والتعمير فى تنمية مدينة العلمين ورأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسؤول في وزارة قطاع الأعمال العام أهمية الدور الذي تلعبه شركات القابضة للتشييد والتعمير في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مدن الجيل الرابع مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة، التي تمثل مستقبل التنمية العمرانية والسياحية والاستثمارية في مصر.

وأشار المصدر إلى أن مشاركة الشركات التابعة للقابضة، مثل ايجيكو والاسمنت المسلح وومختار إبراهيم، وحسن علام، والعبد، وهايديلكو تشكل ركيزة أساسية في تنفيذ أعمال البنية التحتية من شبكات طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء، وهو ما يعكس الخبرات الطويلة لهذه الشركات في إنجاز مشروعات ضخمة بدقة وجودة عالية.

وأضاف أن مشروع مدينة العلمين الجديدة يعد من أبرز المشروعات التي تشهد مشاركة فعالة من شركات قطاع الأعمال، حيث تم تنفيذ مناطق سكنية وسياحية وطرق ومحاور رئيسية، إلى جانب الأعمال التمهيدية في المنطقة الاستثمارية الغربية للمدينة، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة في قطاعات السياحة والعقارات والتعليم والخدمات.

وأوضح المصدر أن توجه الدولة نحو تطوير رأس الحكمة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية سيشكل فرصة كبيرة أمام شركات التشييد والتعمير لتوسيع نطاق أعمالها، خاصة في ظل الشراكات التى تعقدها الدولة مع مستثمرين دوليين لإنشاء بنية أساسية متطورة تواكب المعايير العالمية.



وأكد أن هذه المشاركات تسهم في رفع العوائد المالية للشركات العامة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع التشييد، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة الشركات التابعة وتطوير أدائها المالي والفني يسهم في تحسين قدرتها على المنافسة وتعزيز دورها في التنمية.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن قطاع التشييد العام يمتلك مقومات قوية تؤهله ليكون أحد أعمدة التنمية الشاملة في مصر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى.