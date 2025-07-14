شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 في الإمارات.. عيار 21 بـ359 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 359 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

عيار 24 سجل 404.50 درهم

عيار 22 سجل 374.50 درهم

عيار 21 سجل 359.00 درهم

عيار 18 سجل 307.75 درهم

عيار 14 سجل 238.00 درهم

عيار 12 سجل 204.00 درهم

الاونصة 12581.25 درهم

الجنيه الذهب 2872.00 درهم

الأونصة بالدولار 3356.83 دولار

سعر الذهب في الامارات

ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1% ليسجل اعلى مستوى في أسبوعين، ويغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار صعود السعر خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن مؤشر الزخم أظهر علامة على الصعود.

تراجعت الأسهم العالمية بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد هجومه على كندا بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الشهر المقبل، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم شركائها التجاريين الآخرين.