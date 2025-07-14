وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين، بالبنك الأهلى إلى 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، وفى بنك مصر إلى 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 14-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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