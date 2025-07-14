شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 فى السعودية.. عيار 18 بـ303.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر 399ريال ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

عيار 24 سجل 404.75 ريال

عيار 22 سجل 371.00 ريال

عيار 21 سجل 354.25 ريال

عيار 18 سجل 303.50 ريال

عيار 14 سجل 236.00 ريال

عيار 12 سجل 202.25 ريال

الاونصة 12588.00 ريال

الجنيه الذهب 2833.00 ريال

الأونصة بالدولار 3356.83 دولار

سعر الذهب اليوم في السعودية



زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3321 دولاراً للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولارًا.