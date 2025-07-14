شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 14 يوليو.. الجنيه الذهب بـ37280 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5326 جنيهًا.

- عيار 21: 4660 جنيهًا.

- عيار 18: 3994 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا.

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وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.