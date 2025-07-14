شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 14-7-2025 أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري عند 49.42 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الإثنين ،بالبنك الأهلى إلى 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع

فى بنك مصر الى 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع.

وجاء ك سعر الدولار فى آخر تعاملات داخل البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.