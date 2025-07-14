شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 13-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 13-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء لبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وجولدن تكس للأصواف، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، ومطاحن مصر العليا، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 93.1 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.32%، والعرب على 5.54%، واستحوذت المؤسسات على 18.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 874.4 ألف جنيه، 3.5 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 27.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 69.8 مليون جنيه، 419.1 ألف جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 33053 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 14852 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13653 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 15457 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2109 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 120 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والدولية للأسمدة والكيماويات، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 393 سهمًا، 32.8 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة العربية للأسمنت عدد 249.6 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات القاهرة للدواجن، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومجموعة أي إف جي القابضة عدد 465 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 27 ألف سهم، 43.1 ألف سهم، 39.6 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 2 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي الدولية للأسمدة والكيماوية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 2571 سهمًا، 30 ألف سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، شراء المساهم أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية عدد 41.1 ألف سهم بمتوسط سعر 1.3 جنيه بقيمة إجمالية 53.6 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 9.9% إلى 10%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أصول لتداول الأوراق المالية والوساطة.

فيما أعلنت شركة ابن سينا فارما، بيع المساهم Blom Invest Bank عدد 502.6 ألف سهم بمتوسط سعر 9.6 جنيه بقيمة إجمالية 4.8 مليو جنيه لترتفع نسبة المساهم من 5.018% إلى 4.968%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترات المالية المنتهية، ففي القطاع العقاري، حققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 150.3 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 17.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 740%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 10.8 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 19.7 مليون جنيه بنسبة نمو 154%.

وفي قطاع السياحة والترفيه، حققت شركة رواد للسياحة-الرواد، إيرادات بلغت 45.1 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 7.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.1 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 981.6 ألف جنيه.

كيما

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، عن حدوث حريق بمصنع السيليكو منجنيز، المؤجر لشركة الشرق الحقيقي للاستثمار، خلال إجراء أعمال صيانة طارئة بفرن المصنع، مما أدى إلى خروج لكمية من مصهور سبيكة السيليكو منجنيز، بعيدًا عن البواتق المخصصة، وسقوط تلك الكميات بالمجرى المخصص للقضبان الحديدية التي تسير عليها البواتق مما نتج عنه نشوب حريق محدود، وتم السيطرة الكاملة عليه من قبل الفنيين المختصين مباشرة، دون إصابات بشرية وبعض التلفيات البسطية، وتم إعادة التشغيل الآمن للفرن أمس السبت.

طاقة عربية

أعلنت شركة طاقة عربية، عن التواصل مع بعض الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك تمهيدًا لدراسة إمكانية التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على الموافقة المسبقة للقيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة، يأتي ذلك في ضوء دراسة الشركة لفرص محتملة للاستحواذ على إحدى تلك الشركات.