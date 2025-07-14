شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 13-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 13-7-2025.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وجولدن تكس للأصواف، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، ومطاحن مصر العليا، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 93.1 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.32%، والعرب على 5.54%، واستحوذت المؤسسات على 18.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 874.4 ألف جنيه، 3.5 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 27.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 69.8 مليون جنيه، 419.1 ألف جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 33053 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 14852 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13653 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 15457 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2109 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 120 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.80%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 33.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.91%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 647.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.09%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.734 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.94%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 26.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.67%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 78.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.70%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.58%.

- وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 4.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 98.730 بنسبة تراجع بلغت 3.75%.