شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأحد 13-7-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 13-7-2025 أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، وذلك خلال آخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.44 جنيه للشراء و49.54 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار خلال تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.44 جنيه للشراء.

49.54 جنيه للبيع.