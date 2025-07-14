شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني يغلق تعاملات اليوم الأحد 13-7-2025 على تراجع والان مع تفاصيل الخبر

أغلق سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم الاحد 13-7-2025 ، على تراجع ،ليسجل فى البنك المركزي 66.71 جنيه للشراء ،و 66.91 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 66.64 جنيه للشراء، و 67.28 جنيه للبيع .

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى66.64 جنيه للشراء67.28 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر66.64 جنيه للشراء.67.28 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية66.63 جنيه للشراء.67.28 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى66.62 جنيه للشراء67.28 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة66.64 جنيه للشراء67.28 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي66.70 جنيه للشراء67.35 جنيه للبيع



