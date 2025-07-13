شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استراتيجية بين دلتا كابيتال"DCUD" و"Nations of Sky".. إطلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة كبرى نحو إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية في الساحل الشرقي، أعلنت شركة دلتا كابيتال للتطوير العمراني (DCUD) بالشراكة مع شركة Nations of Sky، عن إطلاق مشروع ISLA بمدينة المنصورة الجديدة " عاصمة الساحل الشرقى "، ليكون واحدًا من أكبر المشروعات السكنية والسياحية بالدلتا.

يمتد المشروع على مساحة 334 فدانًا، ويضم وحدات سكنية فاخرة على واجهة 1050 متر على البحر مباشراً ، بتصميمات عصرية متكاملة، وموقع استراتيجي مباشر على ساحل البحر. ويُعد ISLA نقلة نوعية في عالم التطوير العقاري، حيث يجمع بين جودة الحياة، ورفاهية السكن، والبنية التحتية الذكية مع ميزة فريدة تتمثل في إطلالة جميع وحداته على جُزر عالمية خلابة، والتي استُلهم منها اسم المشروع "ISLA" وتعني جزيرة بالإسبانية.



المشروع لا يقتصر على السكن فقط، بل يمثل رؤية متكاملة لمجتمع نابض بالحياة، ويُسهم بشكل مباشر في خلق آلاف فرص العمل، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، فضلًا عن تعزيز موقع المنصورة الجديدة كوجهة استثمارية واعدة على الخريطة العقارية في الوطن العربى لتصبح عاصمة الساحل الشرقى على غرار الساحل الشمالى بمصر.



شهد حفل إطلاق المشروع حضور نخبة من الشخصيات العامة والإعلامية، على رأسهم عبد الهادي حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا كابيتال، وسامي عبد القادر، نائب رئيس مجلس الإدارة شركة دلتا كابيتال ، والنائب طارق عبد الهادي، إلى جانب عدد كبير من القيادات التنفيذية والمستثمرين.



وأكد مسؤولو الشركتين أن ISLA يقدّم تجربة سكنية وسياحية استثمارية بمعايير عالمية، ويمثل بداية لتحولات كبرى في الساحل الشرقي، مدعومة برؤية تطوير طموحة ومتكاملة.

وأعربت DCUD عن فخرها بهذه الشراكة النوعية، مؤكدة أن المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لتقديم منتجات عقارية رائدة، تواكب تطلعات المصريين نحو مدن أكثر جودة، واستدامة، وتميزًا.

يُذكر أن شركة Silver Screen " سيلفر سكرين " هي الوكيل الإعلاني الحصري لمشروع ISLA، والمسؤولة عن إدارة الحملة الإعلامية والترويجية للمشروع داخل وخارج مصر.



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (1)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (2)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (3)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (4)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (5)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (6)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (7)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (8)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (9)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (10)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (11)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (12)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (13)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (14)



طلاق مشروع ISLA أضخم وجهة عمرانية بالساحل الشرقي (15)