شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. عيار 18 بـ3994 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا وفقا لآخر التحديثات ، حيث سجل عيار 21 سعر جنيها ، وسجل عيار 18 سعر 3994 جنيها ، وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3368 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3282 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3355 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- عيار 24: 5326 جنيهًا.

- عيار 21: 4660 جنيهًا.

- عيار 18: 3994 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



