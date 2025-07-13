الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 13-7-2025 أمام الجنيه يسجل فى ختام التعاملات

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سعر الدولار اليوم الأحد 13-7-2025 أمام الجنيه يسجل فى ختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 13-7-2025  أمام الجنيه   فى ختام التعاملات  بالبنك المركزي المصري عند  49.42 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الأحد ،بالبنك الأهلى إلى 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع
فى بنك مصر الى 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع  و في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام تعاملات  اليوم   كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.43 جنيه للشراء.
49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.43 جنيه للشراء.
49.53 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.43 جنيه للشراء.
49.53 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.43 جنيه للشراء.
49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.43 جنيه للشراء.
49.53 جنيه للبيع.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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