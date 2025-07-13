شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 13-7-2025 أمام الجنيه يسجل فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 13-7-2025 أمام الجنيه فى ختام التعاملات بالبنك المركزي المصري عند 49.42 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الأحد ،بالبنك الأهلى إلى 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع

فى بنك مصر الى 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.