شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 13- 7- 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الأحد 13-7-2025 أمام الجنيه بعد ختام التعاملات بالبنك المركزى المصرى عند 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى إلى 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع

فى بنك مصر إلى 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع وفى بنك القاهرة سجل 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى cib سعر 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.