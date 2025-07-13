شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق على 3 طلبات تركز اقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة.

وقررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:

طلب استحواذ شركة كيو لوجيستيكس القابضة على نسبة تصل إلى 100% من إجمالي أسهم شركة أرامكس، وطلب استحواذ شركة دي بلاي انترتينمنت ليميتد على 33.8% من إجمالي أسهم شركة أو إس إن ستريمينج ليميتد، وطلب استحواذ شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل. على عدد 527,887,144 سهم بنسبة 85.98% من أسھم شركة صناعات مواد البناء.