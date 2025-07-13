شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 33212 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 41345 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 14917 نقطة.

وفيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 10193 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13755 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 3463 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 3.14% ليصل إلى مستوى 15506 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وجولدن تكس للأصواف، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، ومطاحن مصر العليا.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والدولية للأسمدة والكيماويات، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 393 سهمًا، 32.8 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة العربية للأسمنت عدد 249.6 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات القاهرة للدواجن، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومجموعة أي إف جي القابضة عدد 465 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 27 ألف سهم، 43.1 ألف سهم، 39.6 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 2 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي الدولية للأسمدة والكيماوية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 2571 سهمًا، 30 ألف سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترات المالية المنتهية، ففي القطاع العقاري، حققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 150.3 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 17.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 740%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 10.8 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 19.7 مليون جنيه بنسبة نمو 154%.

وفي قطاع السياحة والترفيه، حققت شركة رواد للسياحة-الرواد، إيرادات بلغت 45.1 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 7.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.1 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 981.6 ألف جنيه.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، عن حدوث حريق بمصنع السيليكو منجنيز، المؤجر لشركة الشرق الحقيقي للاستثمار، خلال إجراء أعمال صيانة طارئة بفرن المصنع، مما أدى إلى خروج لكمية من مصهور سبيكة السيليكو منجنيز، بعيدًا عن البواتق المخصصة، وسقوط تلك الكميات بالمجرى المخصص للقضبان الحديدية التي تسير عليها البواتق مما نتج عنه نشوب حريق محدود، وتم السيطرة الكاملة عليه من قبل الفنيين المختصين مباشرة، دون إصابات بشرية وبعض التلفيات البسطية، وتم إعادة التشغيل الآمن للفرن أمس السبت.

فيما أعلنت شركة طاقة عربية، عن التواصل مع بعض الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك تمهيدًا لدراسة إمكانية التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على الموافقة المسبقة للقيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة، يأتي ذلك في ضوء دراسة الشركة لفرص محتملة للاستحواذ على إحدى تلك الشركات.



