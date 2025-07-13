شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 13 يوليو 2025 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13 يوليو2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطرى، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.557 جنيه للشراء.

13.613 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.666 جنيه للشراء.

13.611 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.666 جنيه للشراء.

13.606جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.553 جنيه للشراء.

13.628جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.65جنيه للشراء.

13.59جنيه للبيع