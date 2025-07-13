شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 13 يوليو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع وفى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كما يلى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.47 جنيه للشراء.

49.57 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

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