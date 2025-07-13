شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الذهب اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حركة الذهب في مصر حالة من الاستقرار بعد صعود سعر الذهب في البورصة العالمية بنسبة تجاوزت 1% خلال الجلسة الختامية للتداول على الذهب هذا الأسبوع لتغلق الأونصة عند 3354 دولاراً بإغلاق إيجابي للذهب بعد أسبوعين من التراجع.

أسعار الذهب اليوم في مصر



- عيار 24: 5326 جنيهًا

- عيار 21: 4660 جنيهًا

- عيار 18: 3994 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

استطاع الذهب أن يرتفع لليوم الثالث على التوالي ليقلص معظم الخسائر التي سجلها مطلع الأسبوع الماضي، وقد نجح الذهب في أن يغلق تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع إذا استمر الزخم الإيجابي خلال جلسة الجمعة.



صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات من كندا، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.



يأتي ذلك في أعقاب إعلان يوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية، ورسوم مماثلة على السلع من البرازيل، إلى جانب إخطارات جمركية أُرسلت سابقًا إلى شركاء تجاريين آخرين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية. حيث ستدخل جميع الرسوم الجمركية المعلنة حديثًا حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

ولكن على الرغم من تصاعد حروب ترامب الجمركية إلا أن الذهب لم يجد الدعم الذي حظي به سابقًا، وذلك بسبب اعتياد المستثمرين على أزمة التغيرات في الرسوم الجمركية وأسلوب ترامب في صنع السياسات التجارية.