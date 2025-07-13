شكرا لقرائتكم خبر عن 49.44 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأحد 13 يوليو 2025 بالبنك المركزي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 13 يوليو 2025، أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع وفى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"سجل 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في البنوك الرئيسية كما يلى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.47 جنيه للشراء.

49.57 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز