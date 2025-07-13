شكرا لقرائتكم خبر عن 14 يوليو.. أولى خطوات تنظيم سوق العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن قفزت عملة البيتكوين لأعلى مستوى لها في التاريخ، عند 118 ألف دولار، فما هو مستقبل العملة والتوقعات حول استهداف 150 ألف دولار، فكيف كان أداء العملة الشهير وما هو الحدث الذي يدفعها نحو الصعود.

كشفت بيانات الأسواق، أن البيتكوين قفزت 9.3% خلال أسبوع، في أعلى وتيرة صعود أسبوعية منذ بداية 2025، كما ارتفعت أحجام التداول لأكثر من 3320 بيتكوين.

ويبدأ مجلس النواب الأمريكي في 14 يوليو الجاري مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية للأصول المشفرة من المرجح أن توفر لهذا القطاع إطارا تنظيميا طال انتظاره في الولايات المتحدة.

كشفت شركة سمارتر ويب، المدرجة في بورصة لندن والمتخصصة في إدارة أصول بيتكوين، عن إضافة 275 عملة بيتكوين جديدة إلى محفظتها، لترتفع بذلك حيازاتها الإجمالية إلى 1,275 بيتكوين، وذلك في لحظة تاريخية تزامنت مع تسجيل العملة الرقمية الأعلى قيمة على الإطلاق.



حيث أوضحت سمارتر ويب أنها استحوذت على هذه الكمية بسعر متوسط قدره 79,563 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل 108,182 دولارًا أمريكيًا للعملة الواحدة، بإجمالي استثمار يبلغ نحو 21.88 مليون جنيه. وبهذا الاستحواذ، بلغ متوسط تكلفة حيازات الشركة 78,516 جنيهًا إسترلينيًا لكل بيتكوين، بإجمالي استثمار تراكمي يصل إلى 100.1 مليون جنيه إسترليني.

وتعكس هذه الخطوة بوضوح تصاعد الاتجاه المؤسسي نحو الاستثمار في بيتكوين، وهو مسار تبنّته مؤخرًا العديد من الشركات الأوروبية، مستلهمة تجارب ريادية مثل شركة "مايكروستراتيجي" بقيادة مايكل سايلور.