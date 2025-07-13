شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 12-7-2025 مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار، اليوم السبت 12-7-2025 أمام الجنيه فى خلال تعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي المصري 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى إلى 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفى بنك مصر إلى 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة سجل 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.47 جنيه للشراء.

49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.