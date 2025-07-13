شكرا لقرائتكم خبر عن ما الجديد في سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الذهب اليوم في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025، خلال التعاملات المسائية، بعد ارتفاع بحوالي 10 جنيهات رغم الإجازة في البورصة العالمية، حيث تساهم عوامل العرض والطلب في تحريك سعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر



- عيار 24: 5326 جنيهًا

- عيار 21: 4660 جنيهًا

- عيار 18: 3994 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا

حركة الذهب في مصر جاءت بعد صعود سعر الذهب في البورصة العالمية بنسبة تجاوزت 1% خلال الجلسة الختامية للتداول على الذهب هذا الأسبوع لتغلق الأونصة عند 3354 دولاراً بإغلاق إيجابي للذهب بعد أسبوعين من التراجع.

صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات من كندا، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.



يأتي ذلك في أعقاب إعلان يوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية، ورسوم مماثلة على السلع من البرازيل، إلى جانب إخطارات جمركية أُرسلت سابقًا إلى شركاء تجاريين آخرين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية. حيث ستدخل جميع الرسوم الجمركية المعلنة حديثًا حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.



ولكن على الرغم من تصاعد حروب ترامب الجمركية إلا أن الذهب لم يجد الدعم الذي حظي به سابقًا، وذلك بسبب اعتياد المستثمرين على أزمة التغيرات في الرسوم الجمركية وأسلوب ترامب في صنع السياسات التجارية.



