شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء لمبنى المفاعل الثانى بالضبعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن موقع الضبعة النووية يوم الجمعة الموافق 4 يوليو 2025 تركيب آخر شريحة من الم ثالث من وعاء الاحتواء الداخلي في موضعه التصميمي بالوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية في جمهورية مصر العربية. المصمم العام والمقاول العام للمشروع هو القسم الهندسي التابع لمؤسسة روساتو م الحكومية .)

ومن الجدير بالذكر أن وعاء الاحتواء الداخلي هو هيكل اسطواني يستخدم يضم بداخله ل النووي والمعدات الخاصة بالدائرة الأولية للمحطة، ويتكون المستوى الثالث لوعاء الاحتواء الداخلي م ن 12 شريحة مسبقة الصنع، تم تصنيعها بموقع محطة الضبعة النووية، ويبلغ ارتفاع شرائح المستوى الثال ت و أمتار، بينما يتراوح وزنها ما بين 40 و 100 طن، وذلك حسب عناصرها الهيكلية. وتجدر الإشارة إل ي أن المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي يحتوي على أكبر شريحة في الهيكل بأكمله، حيث يبلغ طولها 17 مترا، وسيتم لاحقا تركيب الجزء المدمج من القفل الهوائي المخصص لنقل المعدات الخاصب مبنى المفاعل بها .

وقد أنجز تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي في غضون أسبوعين، و ر هذا المستوى 44 مترًا، حيث شارك نحو 50 متخصضا في تركيب كل شريحة، وتم تنفيذ أعمال التركي ب باستخدام رافعة ثقيلة تبلغ قدرتها 1350 طنا.

و صرح الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية . كهرباء: "إن الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الثانية بمحط ة الضبعة النووية يعد محطة بارزة على طريق تنفيذ هذا المشروع القومي، الذي يمثل أحد أعمدة رؤيةال دولة المصرية لتأمين مصادر طاقة موثوقة ومستدامة للأجيال القادمة، ويؤكد هذا الإنجاز مجددا التزام الهيئة الكامل بتنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد ووفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالم ية، في ظل تعاون وثيق وبناء مع شركائنا من شركة أتوم" ستروي إكسبورت" الروسية، الجهة المنفذةل الأعمال الإنشائية بالمشروع. إن تحقيق هذا التقدم في وقت قياسي - لم يتجاوز أسبوعين - ما كانل يتحقق لولا الجهود المخلصة لفرق العمل الهندسية والفنية من الجانبين المصري والروسي، الذين يعملو ن جنبا إلى جنب بروح الفريق الواحد، مدعومين بنظام الإنتاج الخاص بشركة روساتوم ( RPS ( الذي يعد من النماذج الرائدة في إدارة وتنفيذ المشروعات الكبرى، ومع استمرار خطوات التنفيذ بوتيرة ثابتة تؤكد أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير بخطى واثقة نحو تحقيق الهدف المنشود في إرساء دعائم قطاع طاقة نووية سلمي ومتطور يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الم ستدامة في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، صرح أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت وم روع إنشاء المحطة النووية بالضبعة: في غضون أسبوعين، ارتفع مبنى مفاعل الوحدة النووية الثانية بمق دار تسعة أمتار إضافية، حيث تم الوصول إلى منسوب +29.150 متر، وهو ما يعد نتيجة للعمل المنهج ي المنفذ وفقا لمبادئ نظام الإنتاج الخاص بمؤسسة روساتوم الحكومية. إن هذا النظام هو معيار تاب دءًا من التخطيط وصولا الى التنفيذ، ونخطط خلال هذا العام لتركيب مستوى إضافي من وعاء الاحتو اء الداخلي، وكل خطوة مقبلة نعتمد فيها على الخبرات المتراكمة وكذلك على معايير ذلك النظام.

تعد المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في

بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غر ب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مز ودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي 1200-VWER من الجيل الثالث المطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح

فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل، وهي موزعة كالآتي: مفاعلان في محطة نوفوفورونيش للطاقة النووية ومفاعلان في محطة لينينجراد للطاقة النووية كما تم تشغيل وحدتي طاق ة تابعتين لمحطة البطاقة النووية البيلاروسية خارج روسيا.

ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017 والتي بموجبها ووفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة النووية فحسب، بل سيتعين عليه أيضًا توريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي للمحطة النووية بالضبعة كما سيقدم ا المساعدة للشركاء المصريين في تدريب الموظفين ودعمهم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة. فضلا عن قيام الجانب الروسي - بموجب اتفاقية منفصلة - ببناء مرا فق تخزين خاصة، وكذلك سيوفر حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد.