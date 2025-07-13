شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4660 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24: 5326 جنيهًا

- عيار 21: 4660 جنيهًا

- عيار 18: 3994 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37280 جنيهً

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.