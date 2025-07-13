شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد في سعر الدولار اليوم السبت 12-7-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار، اليوم السبت 12-7-2025 أمام الجنيه فى خلال تعاملات اليوم، وفقا لأخر تحديث نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي المصري 49.44 جنيه للشراء و 49.58 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى إلى 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع، وفى بنك مصر الى 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة سجل 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.46 جنيه للشراء.
49.56 جنيه للبيع.
49.45 جنيه للشراء.
49.55 جنيه للبيع
49.46 جنيه للشراء.
49.56 جنيه للبيع.
49.47 جنيه للشراء.
49.57 جنيه للبيع.
49.46 جنيه للشراء.
49.56 جنيه للبيع.
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