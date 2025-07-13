شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الكهرباء تتفقد مشروعات محطتى الدلتا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تفقدت المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم السبت لمحطتي الدلتا الجديدة ND4 (جهد 66/22 ك.ف) وND9 (جهد 66/22 ك.ف) لمشروعات الدلتا الجديدة، يرافقها كل من المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

شملت الزيارة جولة ميدانية موسعة لمواقع العمل، للاطلاع على مدى تقدم الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، ومراجعة نسب التنفيذ الفعلية مقارنة بالجداول الزمنية المخططة.

وخلال الجولة، أكدت المهندسة صباح مشالي على أهمية مشروعات الدلتا الجديدة في دعم الشبكة القومية للكهرباء وزيادة الاعتمادية على التغذية الكهربائية في منطقة الدلتا، باعتبارها من المناطق ذات الأحمال المتنامية والنمو السكاني المستمر.

كما أكدت على ضرورة استمرار التعاون الفعّال بين الجهات المنفذة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، موضحة أن هذه المشروعات تُعد من أبرز استثمارات الدولة في البنية التحتية للطاقة خلال السنوات الأخيرة، لما لها من دور محوري في تحقيق استراتيجية الدولة لأمن الطاقة والتنمية المستدامة، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات زراعية كبرى تهدف إلى إنتاج محاصيل استراتيجية تُعزز الأمن الغذائي وتدعم الاكتفاء الذاتي.



