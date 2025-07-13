شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد الطرق ومحطة رفع صرف ومشروع تنفيذ مدرسة بالنوبارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ختام جولته اليوم، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالطرق والمحاور والمداخل، ومحطة رفع صرف صحي ابني بيتك "أ،ب"، ومشروع مدرسة تعليم أساسي بمدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتفقد وزير الإسكان عددا من المحاور والطرق بمدينة النوبارية الجديدة، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، حيث وجه بمواصلة الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء على كافة المحاور والجزر الوسطى، وتعظيم الاستفادة من قطع الأراضي الشاغرة، ورفع المخلفات.

ثم انتقل وزير الإسكان لتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة ابني بيتك "أ ، ب" بطاقة 5.2 ألف م3/يوم، والتي تخدم عددا من الأحياء، واستمع الوزير إلى شرح عن سير العمل بالمحطة، موجهاً بالاهتمام بأعمال الصيانة والتشغيل.

كما شملت جولة وزير الإسكان، تفقد مشروع تنفيذ مدرسة المستقبل، للتعليم الأساسي، سعة 44 فصلا بحي "ابني بيتك" بالمدينة، والتي تم الانتهاء من تنفيذها وجارٍ تسليمها لوزارة التربية والتعليم لتشغيلها، حيث اطّلع الوزير على جاهزية الفصول والمعامل المتخصصة، بما في ذلك معامل العلوم والحاسب الآلي، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة، والتأكد من جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية لضمان أعلى درجات الأمان للطلاب والعاملين بالمدرسة قبل تشغيلها.