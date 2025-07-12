الاقتصاد

فى نادى الرحاب.. "عز العرب ستار" تفتتح مركزًا لتجربة قيادة سيارات مرسيدس

0 نشر
0 تبليغ

  • فى نادى الرحاب.. "عز العرب ستار" تفتتح مركزًا لتجربة قيادة سيارات مرسيدس 1/8
  • فى نادى الرحاب.. "عز العرب ستار" تفتتح مركزًا لتجربة قيادة سيارات مرسيدس 2/8
  • فى نادى الرحاب.. "عز العرب ستار" تفتتح مركزًا لتجربة قيادة سيارات مرسيدس 3/8
  • فى نادى الرحاب.. "عز العرب ستار" تفتتح مركزًا لتجربة قيادة سيارات مرسيدس 4/8
  • فى نادى الرحاب.. "عز العرب ستار" تفتتح مركزًا لتجربة قيادة سيارات مرسيدس 5/8
  • فى نادى الرحاب.. "عز العرب ستار" تفتتح مركزًا لتجربة قيادة سيارات مرسيدس 6/8
  • فى نادى الرحاب.. "عز العرب ستار" تفتتح مركزًا لتجربة قيادة سيارات مرسيدس 7/8
  • فى نادى الرحاب.. "عز العرب ستار" تفتتح مركزًا لتجربة قيادة سيارات مرسيدس 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن فى نادى الرحاب.. "عز العرب ستار" تفتتح مركزًا لتجربة قيادة سيارات مرسيدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

افتتحت شركة عز العرب ستار للسيارات، أحد موزعين مرسيدس-بنز في مصر، مركزًا جديدًا لتجربة قيادة سيارات مرسيدس-بنز في Park 15 بنادي الرحاب.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار اتفاقية الرعاية مع مجموعة طلعت مصطفى، التي تُمثل منصة مهمة لدعم التوسع الإستراتيجي لعز العرب ستار داخل المجتمعات العمرانية المتكاملة في السوق المصرية.

وبالتزامن مع الافتتاح، تم الإعلان عن فتح باب الحجز الفوري للجمهور لتجربة القيادة في المركز الجديد، ما يتيح لمحبي العلامة التجارية فرصة لا تُعوض لاستكشاف عالم مرسيدس-بنز .

وتم توفير مجموعة متكاملة من الطرازات لتجربة القيادة، وتشمل سيارات السيدان، والطرازات الكهربائية، بالإضافة إلى فئة السيارات الفاخرة مثل SL، مما يعكس تنوع عروض العلامة واستعدادها لتلبية تطلعات جميع العملاء.

5c17da0e-d35e-4f30-bc25-9a3a0941d43a

 

7e789939-e3e5-4546-97a9-a3a510a33c6a

 

33e32f75-af50-473c-a3af-9ff3365ab775

 

93df4677-e72a-4328-8c4e-16d600a94534

 

d9257e7e-d917-4986-aad8-cfd0d03aa2d3

 

الصورة-الرئيسية

 

b5ccf5c7-c1b9-43c7-8896-e8f6e29f96e5

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements