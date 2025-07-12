شكرا لقرائتكم خبر عن فى نادى الرحاب.. "عز العرب ستار" تفتتح مركزًا لتجربة قيادة سيارات مرسيدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

افتتحت شركة عز العرب ستار للسيارات، أحد موزعين مرسيدس-بنز في مصر، مركزًا جديدًا لتجربة قيادة سيارات مرسيدس-بنز في Park 15 بنادي الرحاب.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار اتفاقية الرعاية مع مجموعة طلعت مصطفى، التي تُمثل منصة مهمة لدعم التوسع الإستراتيجي لعز العرب ستار داخل المجتمعات العمرانية المتكاملة في السوق المصرية.

وبالتزامن مع الافتتاح، تم الإعلان عن فتح باب الحجز الفوري للجمهور لتجربة القيادة في المركز الجديد، ما يتيح لمحبي العلامة التجارية فرصة لا تُعوض لاستكشاف عالم مرسيدس-بنز .

وتم توفير مجموعة متكاملة من الطرازات لتجربة القيادة، وتشمل سيارات السيدان، والطرازات الكهربائية، بالإضافة إلى فئة السيارات الفاخرة مثل SL، مما يعكس تنوع عروض العلامة واستعدادها لتلبية تطلعات جميع العملاء.