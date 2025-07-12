شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت بالتداولات المسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق العملات، استقرارأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 12- 7- 2025، مقابل الجنيه المصرى، حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.
ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كل البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
سعر الدولار اليوم
وجاءت الأسعار كالتالي:
49.58 جنيه للشراء
49.68 جنيه للبيع.
58.08 جنيه للشراء.
58.36 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
67.36 جنيه للشراء.
67.62 جنيه للبيع.
161.68جنيه للشراء.
162.81 جنيه للبيع
13.17 جنيه للشراء.
13.24 جنيه للبيع.
13.48 جنيه للشراء.
13.52 جنيه للبيع.
12.58 جنيه للشراء.
13.63 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز