شكرا لقرائتكم خبر عن مع الإغلاق سعر اليورو اليوم السبت 12 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إغلاق التعاملات في الصرافات اليوم، ننشر آخر تحديث جديد في سعر اليورو اليوم السبت 12 يوليو 2025 أمام الجنيه.

وخلال تعاملات اليوم استقر سعر اليورو البنك المركزي المصري 57.99 جنيه للشراء، و58.15 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.91 جنيه للشراء، و58.22 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.93 جنيه للشراء، و58.21 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.99 جنيه للشراء

58.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.91 جنيه للشراء.

58.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.93 جنيه للشراء.

58.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.93 جنيه للشراء.

58.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.94 جنيه للشراء.

58.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

58.10 جنيه للشراء.

58.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.93 جنيه للشراء.

58.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.95 جنيه للشراء.

58.27 جنيه للبيع.