شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 .. تحديث عيار 21 الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025، ثباتًا الآن بعد صعود بحوالي 10 جنيهات رغم الإجازة في البورصة العالمية.

حركة الذهب في مصر جاءت بعد صعود سعر الذهب في البورصة العالمية بنسبة تجاوزت 1% خلال الجلسة الختامية للتداول على الذهب هذا الأسبوع لتغلق الأونصة عند 3354 دولاراً بإغلاق إيجابي للذهب بعد أسبوعين من التراجع.





أسعار الذهب اليوم في مصر



- عيار 24: 5326 جنيهًا

- عيار 21: 4660 جنيهًا

- عيار 18: 3994 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا

صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات من كندا، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان يوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية، ورسوم مماثلة على السلع من البرازيل، إلى جانب إخطارات جمركية أُرسلت سابقًا إلى شركاء تجاريين آخرين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية. حيث ستدخل جميع الرسوم الجمركية المعلنة حديثًا حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

ولكن على الرغم من تصاعد حروب ترامب الجمركية إلا أن الذهب لم يجد الدعم الذي حظي به سابقًا، وذلك بسبب اعتياد المستثمرين على أزمة التغيرات في الرسوم الجمركية وأسلوب ترامب في صنع السياسات التجارية.



