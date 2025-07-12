شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت، استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.975 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.975 دينار

عيار 22 سجل 30.225 دينار

عيار 21 سجل 28.850 دينار

عيار 18 سجل 24.750 دينار

عيار 14 سجل 19.250 دينار

عيار 12 سجل 16.500 دينارالاونصة1025.975 دينار

الجنيه الذهب230.900 دينار

الأونصة بالدولار3356.89 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.