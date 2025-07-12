شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 في الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 12 يوليو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت، استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.975 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 32.975 دينار
عيار 22 سجل 30.225 دينار
عيار 21 سجل 28.850 دينار
عيار 18 سجل 24.750 دينار
عيار 14 سجل 19.250 دينار
عيار 12 سجل 16.500 دينارالاونصة1025.975 دينار
الجنيه الذهب230.900 دينار
الأونصة بالدولار3356.89 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
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