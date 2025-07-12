شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا ملحوظًا، حيث سجل عيار 24 سعر 41.475 ريال، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية،

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.475 ريال

عيار 22 سجل 38.025 ريال

عيار 21 سجل 36.300 ريال

عيار 18 سجل 31.100 ريال

عيار 14 سجل 24.200 ريال

عيار 12 سجل 20.750 ريال

الاونصة1290.175 ريال

الجنيه الذهب290.375 ريال

الأونصة بالدولار3356.89 دولار



ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.