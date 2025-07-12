الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 فى سلطنة عمان

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 فى سلطنة عمان

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويري

السبت، 12 يوليو 2025 02:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا ملحوظًا،  حيث سجل عيار 24 سعر 41.475  ريال، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية،

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.475 ريال
عيار 22 سجل 38.025 ريال
عيار 21 سجل 36.300 ريال
عيار 18 سجل 31.100 ريال
عيار 14 سجل 24.200 ريال
عيار 12 سجل 20.750 ريال
الاونصة1290.175 ريال
الجنيه الذهب290.375 ريال
الأونصة بالدولار3356.89 دولار


ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements