شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في الصرافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال تعاملات اليوم في الصرافات، شهد سعر الدولار، اليوم السبت 12-7-2025 أمام الجنيه المصري ثباتًا ملحوظًا، وفقا لأخر تحديث نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي المصري 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفى بنك مصر الى 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.47 جنيه للشراء.

49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.