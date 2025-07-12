الاقتصاد

تحديث فورى فى سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 12 يوليو 2025

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تحديث فورى فى سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 12 يوليو 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبدالحليم سالم

السبت، 12 يوليو 2025 01:56 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 12-7-2025، بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 161.6 جنيه للشراء و162.8  جنيه  للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 12 - 7-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

161.6 جنيه للشراء.

162.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

161.6 جنيه للشراء.

162.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

156.1 جنيه للشراء.

162.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى
 

158.6 جنيه للشراء.

162.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

157.4 جنيه للشراء.

162.8 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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