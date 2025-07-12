شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت 12-7-2025.. تحديث جديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم السبت 12-7-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.23 جنيه للشراء، و67.43 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.93 جنيه للشراء، و67.49 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة لتحديث سعر ببيع الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.93 جنيه للشراء

67.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67 جنيه للشراء.

67.49 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.09 جنيه للشراء.

67.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.05 جنيه للشراء

67.49 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.05 جنيه للشراء

67.49 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.39 جنيه للشراء

67.67 جنيه للبيع



