الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم السبت 12-7-2025 مقابل الجنيه

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سعر الريال القطرى اليوم السبت 12-7-2025 مقابل الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويري

السبت، 12 يوليو 2025 11:36 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.55  جنيه للشراء.
13.61 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

 12.66 جنيه للشراء.
13.61 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.66 جنيه للشراء.
13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى

12.55 جنيه للشراء.
13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الاسكندرية

12.65 جنيه للشراء.
13.59 جنيه للبيع.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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