شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 12-7-2025 مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويريالسبت، 12 يوليو 2025 11:36 ص
استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.
وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
13.55 جنيه للشراء.
13.61 جنيه للبيع.
12.66 جنيه للشراء.
13.61 جنيه للبيع.
12.66 جنيه للشراء.
13.59 جنيه للبيع.
12.55 جنيه للشراء.
13.59 جنيه للبيع.
12.65 جنيه للشراء.
13.59 جنيه للبيع.
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