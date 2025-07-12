شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 12-7-2025 مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.55 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.66 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.66 جنيه للشراء.

13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى

12.55 جنيه للشراء.

13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الاسكندرية

12.65 جنيه للشراء.

13.59 جنيه للبيع.