شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت 12-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء أمينالسبت، 12 يوليو 2025 10:40 ص
استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم السبت 12-7-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.23 جنيه للشراء، و67.43 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى 66.93 جنيه للشراء، و67.49 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديث فوري للأسعار حال تغييرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة لتحديث سعر ببيع الجنيه الإسترليني.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
66.93 جنيه للشراء
67.49 جنيه للبيع.
67 جنيها للشراء.
67.49 جنيه للبيع
67.09 جنيه للشراء.
67.48 جنيه للبيع.
67.05 جنيه للشراء
67.49 جنيه للبيع
67.05 جنيه للشراء
67.49 جنيه للبيع
67.39 جنيه للشراء
67.67 جنيه للبيع
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