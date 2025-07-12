الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 12-7-2025 بالبنك المركزى المصرى

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تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 12-7-2025 بالبنك المركزى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 12-7-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزى المصرى 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنك 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى CIB سعر 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية  كالتالي:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.47 جنيه للشراء.

49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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