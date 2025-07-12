الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 24 بـ 402 درهم

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سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 24 بـ 402 درهم

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 12 يوليو 2025 06:00 ص

سجل سعر الذهب فى الإمارات، استقرارا فى الأسعار، وسجل جرام الذهب عيار 21  حوالي 356.75 درهم إماراتي، ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 402 درهم

عيار 22 سجل 372 درهمًا

عيار 21 سجل 356.75 درهم

عيار 18 سجل 305.75 درهم

عيار 14 سجل 236.50 درهم

عيار 12 سجل 202.75 درهم

الاونصة 12503.50 درهم

الجنيه الذهب 2854 درهمًا

الأونصة بالدولار3345.63 دولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا ، مدعومة بتراجع محدود في قيمة الدولار الأمريكي وعوائد السندات، في وقت واصل فيه المستثمرون مراقبة مستجدات المفاوضات التجارية وسط تصعيد جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب الرسوم الجمركية، ززادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3321 دولاراً للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولارًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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