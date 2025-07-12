شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 فى السعودية.. عيار 18 بـ302.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، استقرارًا نسبيًا، وسجل عيار 24 سعر 403.50 ريال، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 403.50 ريال

عيار 22 سجل 370 ريال

عيار 21 سجل 353.00 ريال

عيار 18 سجل 302.75 ريال

عيار 14 سجل 235.50 ريال

عيار 12 سجل 201.75 ريال

الاونصة 12550.50 ريال

الجنيه الذهب 2824.50 ريال

الأونصة بالدولار 3345.63 دولار

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولار.