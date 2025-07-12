شكرا لقرائتكم خبر عن "أوراسكوم للاستثمار" أنشط أسهم البورصة خلال أسبوع بتداولات 954 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 831.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 954.3 مليون جنيه، يليه سهم "مجموعة إي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 23.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 596 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "اكت فاينانشال للاستشارات" بحجم تداول بلغ 182.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 594.6 مليون جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 165.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 587.3 مليون جنيه، ثم "راية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 176.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 582.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 5.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 487.2 مليون جنيه، ثم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول 43.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 464 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول 33.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 436.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول 1.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 418.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 44.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 415.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 33324.38 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10131.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13703.38 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 41469.02 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 15033.61 نقطة.

