شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3096.75 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام

سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً