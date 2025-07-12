شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال ختام التداولات المسائية اليوم الجمعة، على خلفية صعود سعر الذهب في البورصة العالمية بنسبة تجاوزت 1% خلال الجلسة الختامية للتداول على الذهب هذا الأسبوع لتقترب الأونصة من 3360 دولاراً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- عيار 24: 5320 جنيهًا

- عيار 21: 4650 جنيهًا

- عيار 18: 3990 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37240 جنيهًا

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

استطاع الذهب أن يرتفع لليوم الثالث على التوالي ليقلص معظم الخسائر التي سجلها مطلع هذا الأسبوع، وقد يستطيع أن يغلق تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع إذا استمر الزخم الإيجابي خلال جلسة الجمعة.