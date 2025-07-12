شكرا لقرائتكم خبر عن ممفيس للأدوية تستهدف استثمار 344 مليون جنيه خلال عام 26/25 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، استثمار مبلغ 344 مليون جنيه خلال السنة المالية الجديدة 2026/2025، بهدف تعزيز حجم المبيعات لزيادة الحصة السوقية من كافة المستحضرات المنتجة للعمل على النمو الأفقي والرأسي للمبيعات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، عبر تطوير مباني ومصانع الشركة، وتحديث خطوط الإنتاج، وفق تقرير الموازنة التقديرية للشركة.

وقسمت الشركة، الخطة الاستثمارية المستهدفة للعام المالي 2026/2025، ما بين تطوير مباني وإنشاءات باستثمارات مستهدفة 32.8 مليون جنيه موزعة على تطوير قسم المستحضرات الطبية بقيمة 17 مليون جنيه، وقسم الأقراص الملونة بقيمة 13 مليون جنيه، وتركيب الإطفاء التلقائي وربط التهوية الميكانيكية بالتكييف بقيمة 2.3 مليون جنيه، وفصل حجرة الغسيل إلى 3 مناطق بقيمة 500 ألف جنيه.

فيما تعتزم شركة مفيس للأدوية، استثمار مبلغ 311.2 مليون جنيه على تطوير الآلات والمعدات، موزعة على تركيب RABS على ماكينات الأمبول والفيال بقيمة 250 ألف جنيه، وشراء جهاز integrity tester بالمنطقة العقيمة 2 بقيمة 3.19 مليون جنيه، وشراء جهاز fogger لاستكمال أعمال القياسات بقيمة 130 ألف جنيه، وشراء جهاز TOC لمحطة المياه (WFI) بقيمة 2 مليون جنيه، وشراء جهاز particle counter بقيمة 5.5 مليون جنيه، والتعاقد مع شركة متخصصة لشراء قيم الحدود المسموح بها من نسب التعرض اليومي للمواد الفعالة اللازمة لدراسة التحقق من نظافة الماكينات بقيمة 300 ألف جنيه، وشراء ماكينة أمبول ومراهم للإنتاج بقيمة 299.83 مليون جنيه.

وتستهدف الموازنة التقديرية لشركة ممفيس للأدوية، تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 300 مليون جنيه خلال السنة المالية 2026/2025 مقابل مبلغ 191.46 مليون جنيه فعلي في 30 يونيو 2024، بنسبة نمو 57%، ومقابل مستهدف معتمد بقيمة 252.14 مليون جنيه لعام 2024/2025.