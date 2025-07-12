شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية.. 7 شركات بالبورصة بأكثر من 10% خلال ثاني أسبوع في يوليو والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 10 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 10% خلال ثاني أسبوع في شهر يوليو الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 10% ليصل إلى مستوى 2.310 جنيه.

2- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 14.17% ليصل إلى مستوى 83.060 جنيه.

3- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بنسبة 11.68% ليصل إلى مستوى 8.320 جنيه.

4- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 11.69% ليصل إلى مستوى 154.260 جنيه.

5- الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 16.81% ليصل إلى مستوى 24.250 جنيه.

6- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بنسبة 18.95% ليصل إلى مستوى 57.760 جنيه.

7- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 44.38% ليصل إلى مستوى 2.310 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 33324.38 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10131.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13703.38 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 41469.02 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 15033.61 نقطة.

