الاقتصاد

الذهب يعاود الارتفاع محليًا وعالميًا.. والأوقية تقترب من 3360 دولارًا

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الذهب يعاود الارتفاع محليًا وعالميًا.. والأوقية تقترب من 3360 دولارًا

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 11 يوليو 2025 10:00 م

 

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، بالتوازي مع أداء قوي في السوق العالمية، وأنهت الأوقية تداولات الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 1% لتلامس مستوى 3360 دولارًا.

 

وفي السوق المحلية، جاءت الأسعار على النحو التالي (دون مصنعية):

 

عيار 24: 5320 جنيهًا

 

عيار 21: 4650 جنيهًا

 

عيار 18: 3990 جنيهًا

 

الجنيه الذهب: 37240 جنيهًا

 

 

الارتفاع المحلي جاء مدفوعًا بانتعاش عالمي في أسعار الذهب، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة تشمل واردات من كندا والبرازيل وعدة شركاء تجاريين، بدءًا من أغسطس المقبل.

 

وعلى الرغم من تصاعد نبرة "حروب الرسوم الجمركية"، فإن المعدن الأصفر لم يسجل القفزات المعتادة، وسط اعتياد الأسواق على السياسات الحمائية الأمريكية، إلا أن الزخم الصعودي هذا الأسبوع أعاد الثقة للمستثمرين في الذهب كملاذ آمن.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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