شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعاود الارتفاع محليًا وعالميًا.. والأوقية تقترب من 3360 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 11 يوليو 2025 10:00 م
سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، بالتوازي مع أداء قوي في السوق العالمية، وأنهت الأوقية تداولات الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 1% لتلامس مستوى 3360 دولارًا.
وفي السوق المحلية، جاءت الأسعار على النحو التالي (دون مصنعية):
عيار 24: 5320 جنيهًا
عيار 21: 4650 جنيهًا
عيار 18: 3990 جنيهًا
الجنيه الذهب: 37240 جنيهًا
الارتفاع المحلي جاء مدفوعًا بانتعاش عالمي في أسعار الذهب، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة تشمل واردات من كندا والبرازيل وعدة شركاء تجاريين، بدءًا من أغسطس المقبل.
وعلى الرغم من تصاعد نبرة "حروب الرسوم الجمركية"، فإن المعدن الأصفر لم يسجل القفزات المعتادة، وسط اعتياد الأسواق على السياسات الحمائية الأمريكية، إلا أن الزخم الصعودي هذا الأسبوع أعاد الثقة للمستثمرين في الذهب كملاذ آمن.
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