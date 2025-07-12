شكرا لقرائتكم خبر عن الموازنة تنفق 140 مليار جنيه على المعاشات و12 مليارًا على علاج المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أنفقت الموازنة العامة للدولة، حوالي 586.1 مليار جنيه على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2025/2024، بنسبة نمو 25.4% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية بزيادة بقيمة 118.8 مليار جنيه، موزعة ما بين:

1- ارتفع الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 54.4 مليار جنيه محققًا 173.5 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.

2- ارتفع الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 1.4 مليار جنيه محققًا 6.2 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.

3- ارتفع الإنفاق المخصص لدعم الصادرات بنحو 6.9 مليار جنيه محققًا 11 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.

4- ارتفع دعم الإنتاج الصناعي بنحو 1.5 مليار جنيه محققًا 10.9 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.

5- ارتفع الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنحو 3.2 مليار جنيه محققًا 5.2 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.

6- ارتفع الإنفاق على دعم المزارعين بنحو 2.2 مليار جنيه محققًا 2.6 مليار جنيه.

7- ارتفع الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) بنحو 6.5 مليار جنيه محققًا 38.9 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.

8- ارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 6 مليارات جنيه محققًا 140.8 مليار جنيه بنسبة نمو 4.5% خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.

9- ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 3.2 مليار جنيه محققًا 12.1 مليار جنيه بنسبة نمو 36.2%.

وبلغ حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة، حوالي 3.408 تريليون جنيه بزيادة بقيمة 685.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2024/2025، بنسبة نمو 25.2%، مقابل 2.723 تريليون خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وفق التقرير المالي لوزارة المالية.