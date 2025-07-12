شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة السلامة بـ"البترول" تناقش متطلبات تأهيل مبنى الوزارة للحصول على الأيزو والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة بالتعاون مع شركتى بتروسيف وPETROCERT محاضرة متخصصة عن مواصفات الجودة " الأيزو " بمشاركة ممثلى مختلف الإدارات.

وتأتى هذه المحاضرة ضمن جهود الوزارة لتأهيل المبنى الرئيسى لها بالعاصمة الإدارية الجديدة للحصول على شهادات الأيزو 14001:2015 للإدارة البيئية، والأيزو 45001:2018 للسلامة والصحة المهنية، والأيزو 9001:2018 للجودة، لتكون بذلك أول وزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة تحصل على شهادة الأيزو للمبنى الخاص بها.

وأكد الدكتور خالد إسماعيل مدير عام السلامة والصحة المهنية على أهمية تعزيز الوعى لدى جميع العاملين بأهمية تحقيق متطلبات الحصول على شهادات الايزو للسلامة والجودة والإدارة البيئية موضحا أن الهدف الأساسى هو تطوير منظومة المتابعة والتأكيد على فاعلية جميع الإجراءات المتبعة فى مجال السلامة والاستدامة البيئية والاطمئنان على جاهزية منظومة السلامة وتنفيذ الخطة الموضوعة فى هذا المجال على أكمل وجه.

واضاف أن وزارة البترول والثروة المعدنية تحرص على تطبيق أنظمة الجودة والسلامة فى جميع قطاعاتها، حفاظاً على العنصر البشرى ورفعاً لكفاءة العمل حيث اصبحت معايير السلامة والجودة ضرورة أساسية لتطوير القطاع وبيئة العمل وتحقيق الاستدامة.

وشهدت المحاضرة التى شارك فيها أيضا المهندس أحمد فتحى أبو النيل والمهندس احمد مجدى مديرى إدارة السلامة والصحة المهنية وحمية البيئة بالوزارة عرضا تقديميا قدمه الدكتور تامر عبد الحميد، ممثل شركة بتروسيف، استعرض خلاله أهمية شهادات الأيزو فى مجالات السلامة والصحة المهنية والجودة، ومردودها والمتطلبات الواجب توافرها، وشهدت المحاضرة تفاعلا من الحضور ومناقشات مع المحاضر حول الآليات العملية اللازمة للحصول على شهادات الايزو وتطبيقها.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات التوعية والتأهيل لحصول مبنى وزارة البترول والثروة المعدنية على شهادات الايزو، من خلال تنظيم سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة فى مجالات السلامة والصحة المهنية والجودة، لجميع الإدارات بالوزارة على مدار الشهر الحالى.